La magie de Noël opère selon ses propres lois, et le cinéma n’y échappe pas, ou presque. Devant et derrière la caméra, Alain Chabat n’a pas manqué de ressources pour cette aventure au pays du père Noël forcé de débarquer parmi les simples mortels quelques jours avant sa grande livraison de cadeaux. Ses lutins sont mal en point, et il leur faut une bonne dose de vitamine C (vous avez bien lu). Son arrivée ressemble beaucoup à celle des Visiteurs, de Jean-Marie Poirée, débarquement d’un vieux luron dans un monde dont il ne comprend pas les codes, malgré l’aide de bons samaritains. Quelques scènes sont dignes d’une opulence visuelle à la Tim Burton, et la suite de l’aventure se décline sur le ton de la comédie absurde et des blagues que comprennent surtout les grands enfants. Mais Chabat a pris tant de soin à emballer son cadeau qu’il en a oublié l’irrévérence.

Noël et cie ★★ 1/2 Comédie fantaisiste d’Alain Chabat. Avec Alain Chabat, Pio Marmaï, Golshifteh Farahani, Audrey Tautou. France, 2017, 100 min.