Débarqué illégalement de Syrie, Khaled espère être admis comme réfugié à Helsinki. Lorsque les autorités le condamnent à l’expulsion, Waldemar, un restaurateur néophyte, décide de lui fournir emploi et abri. Six ans après Le Havre, Aki Kaurismäki revisite, dans L’autre côté de l’espoir, l’enjeu de la crise migratoire. Beaucoup de plans fixes, pas de mouvements de caméra extravagants, une action se déroulant dans un présent ressemblant curieusement au passé, des décors dénudés volontairement ringards, des silences à profusion, et surtout un sens de l’absurde exacerbé par un ton qui se situe quelque part entre l’impassibilité et la monotonie : telle est sa manière, reconnaissable entre toutes. Humaniste sous ses dehors distants, la démonstration apparaît parfois un brin appuyée malgré les merveilleuses idiosyncrasies qui l’accompagnent. Le film n’en est pas moins un très joli cru.



Notre critique complète



Horaire en salles

L’autre côté de l’espoir (V.O., s.t.-f. et s.t.-a.) ★★★ 1/2 Comédie dramatique d’Aki Kaurismäki. Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen. Finlande, 2017, 98 minutes.