Son père ayant été injustement fait prisonnier des talibans, une jeune Afghane est contrainte de se déguiser en garçon afin de subvenir aux besoins de sa famille. Adaptation du roman de Deborah Ellis, inspiré de témoignages de réfugiées afghanes, ce joli film d’animation de la coréalisatrice de Brendan et le secret de Kells rend compte avec émotion et humour de la dure condition féminine sous le régime des talibans. Fort de couleurs chatoyantes et d’une trame sonore envoûtante, Parvana s’avère un plaidoyer pour l’éducation et la culture.



Notre critique complète



Horaire en salles

Parvana. Une enfance en Afghanistan (V.F. de The Breadwinner) ★★★ 1/2 Film d’animation de Nora Twomey. Avec les voix (dans la version originale) de Saara Chaudry, Laara Sadiq, Shaista Latif, Soma Bhatia, Ali Badshaw, Noorin Gulamgaus et Kawa Ada. Irlande, Canada, Luxembourg, 2017, 94 minutes.