Les noces de Bacri

Avec leurs préparatifs réglés comme du papier à musique et leur déroulement truffé d’imprévus, les mariages constituent une prémisse de comédie en or que le cinéma ne s’est jamais privé d’exploiter. Qu’il s’agisse des hésitations ultimes des époux, des maux de tête que la noce cause aux parents ou de l’amour secret que vouent demoiselle ou garçon d’honneur à l’un ou l’autre des futurs mariés, les possibilités de quiproquos ne manquent pas. Dans ces films, on retrouve souvent une organisatrice ou un organisateur de mariage professionnel dans un rôle secondaire, voire tertiaire, sauf exception. Le sens de la fête porte sur un tel personnage, que l’on suit le temps d’un contrat mouvementé.

Il s’appelle Max et, comme c’est souvent le cas des rôles qu’il interprète, on ne pourrait imaginer quelqu’un d’autre que Jean-Pierre Bacri le jouer. En l’occurrence, Max fut spécifiquement écrit pour lui par Éric Toledano et Olivier Nakache, duo responsable du mégasuccès Intouchables. En entrevue, le second explique : « À l’époque de notre avant-dernier film, Samba, Éric et moi sommes allés voir Jean-Pierre en lui disant : “On voudrait bien, un jour, faire un film avec vous.” Et lui de nous répondre : “Ben pourquoi pas ?” Alors voilà, nous lui avons raconté notre idée de filmer un traiteur spécialiste des mariages, avec toute sa brigade d’assistants et de serveurs, minute par minute, une soirée durant. Le film est né comme ça, puis une multitude d’autres choses se sont imbriquées parfaitement pour que ça fonctionne. »

Du même souffle, Olivier Nakache confie que c’est là une situation courante. À savoir que les cinéastes partent d’un comédien qu’ils aiment et qui leur donne l’impulsion nécessaire pour créer un personnage, puis une histoire, et enfin un film.

« Pour Intouchables, c’est venu de notre envie de collaborer avec Omar Sy. Pour ce qui est de Jean-Pierre, il ne nous a rien promis, mais notre proposition lui plaisait, et donc nous avons écrit le scénario en tenant compte de sa musique d’acteur si particulière. »

Très français

Quand il parle de son acteur principal, Olivier Nakache s’emballe. « Jean-Pierre Bacri, c’est un acteur avec qui nous avons grandi, et qui cultive la rareté. Il ne tourne pas dans beaucoup de films. Avec Agnès Jaoui, il en a coécrit plusieurs vraiment brillants [Un air de famille, On connaît la chanson, Le goût des autres, entre autres]. Comme acteur, il a une façon bien à lui de lancer les vannes, l’air un peu énervé et bougon, tout en restant attachant. Il a, à cet égard, quelque chose de très français. On le croit abattu, mais non, comme dit son personnage : “On continue, on s’adapte”. »

À cela s’ajoute l’aisance de la vedette à passer d’un registre à un autre, sans effort. « Jean-Pierre est à l’aise autant dans la comédie que dans le drame, et pour nous, c’était fondamental, car nous aimons, Éric et moi, mélanger les deux, parfois dans la même scène. Nous cherchions à établir un ton surtout comique, mais avec des moments plus graves ici et là, inattendus… Être inclassables. C’est tout Jean-Pierre, ça. Il est inclassable. Il est lui. »

L’ancien et le moderne

Passé le prologue, Le sens de la fête confine son action échevelée aux limites d’une cossue propriété champêtre où se déroule le repas nuptial. Cela étant, on n’est pas en présence d’une variation de « maîtres et valets » puisqu’on demeure résolument du côté de Max.

« Les films de mariage, c’est comme les films sur les prisons et les films d’écoles : il y en a en eu et il continuera d’y en avoir des tonnes, bons et mauvais. Nous, nous souhaitions faire notre truc ; rester au plus près de Max et de ses troupes, et les placer dans cette espèce de Moulinsart. Nous voulions illustrer par là un monde qui change, et qui change très vite, avec cette équipe composée de gens venus de tous les horizons qui s’activent dans ce décor suranné. Max songe à vendre son affaire car il se croit en bout de course, comme l’est ce château. Plutôt qu’un chapiteau sur le terrain, nous avons construit une verrière très moderne pour justement opposer l’ancien et le moderne. Et tout ça, c’est la France. »

Une France qui, dans le film d’Éric Toledano et Olivier Nakache, « continue et s’adapte ». À l’instar, on l’aura compris, du protagoniste qu’incarne Jean-Pierre Bacri.

Le sens de la fête prend l’affiche le 15 décembre.