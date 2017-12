8 décembre 2017

Adapté du livre The Disaster Artist : My Life Inside The Room, cette comédie satirique revient sur la création du film The Room, réalisé par Tommy Wiseau en 2003 et réputé pour être l’un des pires longs métrages de l’histoire du cinéma.

V.O.A : Cinéma du Parc, Cineplex Odeon Forum