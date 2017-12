Parvana (V.F. de The Breadwinner)

8 décembre 2017

Adapté du roman éponyme de l’auteure et activiste canadienne Deborah Ellis et coproduit par Angelina Jolie, Parvana raconte le destin d’une petite fille vivant en Afghanistan et qui se déguise en garçon afin de travailler et de faire vivre sa famille.

V.F. Beaubien, Clap

V.O.A. : Cineplex Odeon Forum, Clap