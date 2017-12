«The Disaster Artist» — Une chambre pour (re)parler de soi

Tous les réalisateurs vous le diront : mieux vaut prendre des notes devant un ratage plutôt qu’un chef-d’oeuvre, qui trop souvent paralyse. À ce chapitre, il apparaît évident qu’un nombre incalculable d’entre eux ont vu, et revu, The Room (2003), une aberration dans la catégorie « so bad it’s good » signée Tommy Wiseau.

Mais qui est ce zigoto soi-disant originaire de La Nouvelle-Orléans avec un accent d’Europe de l’Est, à la fortune suspecte et au talent d’acteur d’une pauvreté abyssale ? Envers et contre tous, il a scénarisé et réalisé The Room avec la complicité (quasi) indéfectible de son ami Greg Sestero, rencontré dans un cours d’art dramatique à San Francisco. À la fin des années 1990, ils ont pris la direction de Los Angeles, croyant que le cinéma ne pouvait se passer d’eux.

L’aventure s’est révélée hasardeuse, tout comme le destin de ce film devenu culte un peu partout dans le monde. À la suite du livre inspiré de cette aventure, signé Sestero et Tom Bissell, James Franco se l’est brillamment approprié pour s’offrir un magnifique personnage insensé, et se faire plaisir : les gens de cinéma adorent scruter leur monde, et les cinéphiles en redemandent, alors…

The Disaster Artist tourne autour de cette relation symbiotique entre deux hommes que tout sépare (sauf leur narcissisme et leur dévotion à James Dean), sans compter la tonne de mystères qui entourent Wiseau (James Franco en parfait synchronisme avec l’original). Ce mentor improbable refuse d’ailleurs, même encore à ce jour, d’éclaircir ses origines, et encore moins ses sources de revenus. Le jeune Greg (Dave Franco, beaucoup d’aplomb devant son frère James) se laisse éblouir, et surtout s’embarque dans une entreprise que n’importe quel quidam jugerait perdue d’avance.

Avant même le premier jour de tournage de ce film de chambre aux relents autobiographiques (si c’est vraiment le cas : au secours !), Hollywood connaissait la réputation de ce drôle d’oiseau capable d’insulter n’importe qui, ou de se prendre pour un acteur shakespearien (dans une scène hilarante avec Judd Apatow en producteur tout-puissant). Ce personnage haut en couleur devient ainsi le pivot de cette chronique d’un désastre annoncé, mais le plus souvent décrypté à travers le regard naïf, enthousiaste et peu à peu désabusé de Greg, apprenti comédien dont les ambitions, elles, n’ont rien de singulier à Los Angeles.

Ce n’est pas le cas de Tommy Wiseau, véritable mésadapté socio-affectif dans lequel James Franco se glisse avec sa bonhomie habituelle, et son impudeur, ralliant à sa suite une ribambelle d’acteurs connus (Sharon Stone, Melanie Griffith, Zach Efron) et d’amis (débonnaire Seth Rogen). Eux aussi se fondent à ce formidable délire, celui que l’on a déjà vu plus d’une fois (il y a du Ed Wood là-dessous), mais dont on ne se lasse jamais.

Car contrairement à son habitude, James Franco sait doser ses effets, et laisse poindre le désarroi de cet antihéros entre deux blagues salaces ou assassines sur un milieu dont on semble tout connaître depuis le scandale Harvey Weinstein. Tommy Wiseau, bien portant, sans doute ravi de retrouver les projecteurs, et pas juste le temps d’une apparition éclair, possède finalement un grand talent : celui de faire parler de lui.