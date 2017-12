Il y a beaucoup de liens de parenté entre Brendan et le secret de Kells (2009) et Parvana. Une enfance en Afghanistan. Tous deux mettent en scène un enfant vivant dans des conditions difficiles qui trouve son salut grâce au pouvoir de son imagination et par ce que lui inspirent les contes et légendes de son pays. Tous deux sont forts d’une animation traditionnelle raffinée aux délicates textures et aux couleurs chatoyantes. Tous deux portent la griffe de Nora Twomey, coréalisatrice du premier, lequel s’inspirait de légendes celtiques.

La grande différence entre ces deux jolis films d’animation, c’est que le second met majoritairement en scène des personnages féminins et raconte un passé pas si lointain, celui de Kaboul, en 2001, hélas ! trop semblable au temps présent. Pour son premier long métrage en solo, la réalisatrice irlandaise s’est tournée vers la scénariste-réalisatrice ukrainienne Anita Doron (The Lesser Blessed) et la romancière canadienne Deborah Ellis. L’oeuvre qu’elles proposent s’inspire de témoignages recueillis par la romancière auprès d’Afghanes dans des camps de réfugiés.

Son père, ex-enseignant et amputé de guerre, ayant été injustement fait prisonnier des talibans, Parvana (voix de Saara Chaudry), onze ans, est contrainte de se déguiser en garçon, à l’instar de son amie Shauzia (Soma Bhatia), afin de subvenir aux besoins de sa mère, de sa grande soeur et de son petit frère. Alors que le spectre de la guerre plane et qu’elle risque chaque jour d’être démasquée, Parvana cherche par tous les moyens à retrouver son père en prison.

Afin de trouver le courage de survivre dans cet environnement hostile et dangereux pour les femmes, la jeune fille, instruite grâce aux bons soins de son père, se raconte une légende ancestrale qu’elle partage aussi avec son petit frère. Tandis que sa mère et sa soeur y trouvent réconfort, Parvana comprendra grâce à ce conte merveilleux comment son grand frère, dont elle porte les vêtements, est disparu.

Bien que porté par une trame sonore envoûtante et des images gracieuses, Parvana. Une enfance en Afghanistan comporte son lot de dures violences dans sa volonté de rendre compte avec justesse et honnêteté de la condition féminine sous le régime oppressant des talibans. Heureusement, cet émouvant récit d’apprentissage n’est pas dénué d’humour bon enfant, tant dans l’illustration que dans les dialogues. Il rappelle également que les hommes n’adhèrent pas tous à la mentalité du régime en place. Au-delà de la leçon de courage et de dignité qu’elle relate, cette adaptation du roman de Deborah Ellis s’avère un plaidoyer nécessaire pour l’éducation, pour la culture et pour la préservation du patrimoine.