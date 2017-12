Le gala Prends ça court! fait une pause

Le fondateur et directeur de Prends ça court !, Danny Lennon, a annoncé mardi sur la page Facebook de l’organisme que le gala du court métrage annuel du même nom n’aurait cette année pas lieu en février. Joint par Le Devoir, M. Lennon a expliqué que le délai était trop serré et ses moyens de gestion, trop limités pour arriver à boucler l’édition pour cette date en 2018. Le gala pourrait toutefois revenir en 2019, et « même en 2018, mais plus tard dans l’année », a avancé M. Lennon. Avec ses 43 prix, en bourses et en services techniques, l’événement est un important moteur de reconnaissance, mais aussi de production de courts métrages québécois.