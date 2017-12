Au tour de Vincenzo Guzzo de critiquer l’entente Ottawa-Netflix

Le président des Cinémas Guzzo, Vincenzo Guzzo, ajoute sa voix aux gens d’affaires qui critiquent la controversée entente entre Ottawa et Netflix permettant au géant américain de ne pas prélever les taxes de vente sur ses abonnements au Canada. Il a expliqué jeudi qu’il n’accepte pas l’argument que ce sont les consommateurs canadiens qui auraient écopé de la facture si le gouvernement Trudeau avait obligé l’entreprise américaine à respecter les règles du jeu en vigueur pour les autres entreprises. En marge d’une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), M. Guzzo a rappelé que d’autres pays, comme la France, ont légiféré en la matière. Selon lui, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, est « coincée entre l’arbre et l’écorce » dans ce dossier et il estime qu’il revient au premier ministre Justin Trudeau d’expliquer les véritables motifs entourant l’entente avec Netflix. L’exploitant de salles de cinéma ne considère pas Netflix comme un concurrent direct, ce qui ne l’empêche pas d’estimer que les taxes de vente devraient s’appliquer à un service vendu au Canada.