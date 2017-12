Après Michel Blanc et sa Grosse fatigue, c’est au tour de Guillaume Canet de vivre la sienne, et à plein régime ! Lui aussi repousse les frontières de l’intimité des stars, ou l’illusion de cette proximité avec ces gens supposément comme les autres. Lors d’un tournage, vexé par les remarques de sa jeune partenaire sur son âge et sur son image proprette, Canet effectue un dérapage spectaculaire, ses excès et ses colères laissant son entourage sans voix, à commencer par sa compagne Marion Cotillard. Celle-ci en perd presque son accent québécois (qu’elle peaufine pour le nouveau film de Xavier Dolan !), voyant la vedette s’enfoncer dans le ridicule, mais surtout le Botox et les stéroïdes. La description des moeurs du milieu cinématographique fait souvent rigoler, mais la transformation physique du minet Canet en douchebag s’assimile à la vacuité d’un ballon gonflé à l’hélium.

Rock’n roll ★★ 1/2 Comédie de Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Camille Rowe. France, 2017, 123 min.