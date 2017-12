Il croit d’abord à une épidémie lorsqu’il voit tout ce qui vit autour de lui mourir instantanément, et à seulement quelques mètres de distance. Cet homme amnésique (Diego Klattenhoff) comprendra peu à peu qu’il est la cause de ce carnage « soft », aidé par une femme (Charlotte Sullivan) affligée d’une même perte de mémoire, liée à lui de plusieurs manières étonnantes. Aux confins de l’horreur, du thriller et de la science-fiction, ce drame situé au milieu de nulle part affiche plusieurs promesses, certaines plus réussies que d’autres, dont cet habile crescendo cernant les pouvoirs étonnants de ce tandem en cavale. Les limites des moyens accordés aux cinéastes sont ici évidentes, tout comme leur ambition d’explorer, et de repousser, les frontières du fantastique.

Radius ★★★ Thriller de Caroline Labrèche et Steeve Léonard. Avec Diego Klattenhoff, Charlotte Sullivan, Brett Donahue, Nazariy Demkowicz. Canada, 2017, 87 min.