L’Excentris intéresse des acheteurs

Le cinéma Excentris pourrait-il revivre ? Deux ans après sa fermeture — et 18 mois après la faillite du Centre du cinéma Parallèle —, l’immeuble intéresse le propriétaire du Théâtre Rialto. Et d’autres acheteurs se sont aussi manifestés, a appris Le Devoir.

« Nous sommes présentement en discussion pour l’achat de l’immeuble qui abritait le cinéma Excentris », a confirmé Ezio Carosielli par courriel mardi. Selon celui qui possède aussi le Théâtre St-James, « rien n’est encore finalisé, [le] processus est complexe et requiert l’intervention de plusieurs parties ».

Ce n’est pas tout : M. Carosielli a aussi « sondé Claude Chamberlan et son groupe du cinéma Parallèle » pour une gestion future du lieu, selon une formule à déterminer. « Nous avons apprécié son enthousiasme et son ouverture », dit-il.

Pour le moment, le dossier est entre les mains du syndic de faillite chargé de vendre l’immeuble (Raymond Chabot Grant Thornton). Depuis la faillite du Centre du cinéma Parallèle, c’est la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) qui paie les frais d’entretien et les assurances du bâtiment situé sur la rue Saint-Laurent.

Impossible de savoir combien d’argent la SODEC doit actuellement consacrer à l’éléphant blanc doté de trois salles modernes : la porte-parole de la société indiquait mardi que ces données sont confidentielles, puisqu’elles concernent les activités de la banque d’affaires de la SODEC.

En entretien avec Le Devoir, le syndic Emmanuel Phaneuf révélait pour sa part que « différents groupes avec différents projets » se sont manifestés dans l’espoir d’acquérir le bâtiment. « Il y a différents joueurs autour de la table, et on espère qu’une transaction aura lieu », a-t-il dit. M. Phaneuf a démenti une rumeur voulant qu’une décision soit prise ce vendredi.

Construit en 1999, l’édifice est évalué à 6,27 millions selon le rôle d’évaluation foncière de la Ville de Montréal.

Selon les documents de faillite, le total de l’actif du Centre du cinéma Parallèle était de 4,2 millions. La SODEC est le principal créancier (prêt garanti de 4 millions), mais on compte aussi la Caisse d’économie solidaire Desjardins, la Ville de Montréal et différents fournisseurs.

Chamberlan partant

Chose certaine, Claude Chamberlan serait fort heureux de pouvoir assurer une nouvelle vie au cinéma Parallèle et à sa mission : diffuser des films d’auteur (fiction et documentaire) de partout dans le monde, en faisant une place importante au cinéma indépendant québécois et canadien.

« L’intérêt d’Ezio Carosielli, c’est un peu le rendez-vous de la dernière chance pour nous », pense M. Chamberlan, cofondateur du Parallèle (il y a 50 ans) et du Festival du nouveau cinéma. « Un gars comme ça ne court pas les rues. »

M. Chamberlan a déjà un « menu » d’une vingtaine de points détaillant ce que serait un « nouveau cinéma Parallèle » rêvé. Mais il se dit conscient que « M. Carosielli est d’abord un homme d’affaires réfléchi qui ne veut pas faire ça à perte. Il a la tête froide en affaires, ce qui n’est pas mon cas », dit-il. M. Chamberlan ajoute que « l’Excentris n’est pas une fin en soi pour le Parallèle ».

Si jamais l’Excentris rouvrait sous une forme ou une autre, ce serait sa troisième incarnation en 18 ans. Après une première interruption de service entre 2009 et 2011 (le Parallèle a continué à exploiter pendant un temps la salle qu’il occupait), le complexe a été racheté par le Centre du cinéma Parallèle.

L’organisme a présenté des films jusqu’en novembre 2015. Six mois plus tard — et après l’échec d’un projet de relance impliquant le groupe français MK2 —, un avis de faillite était enregistré.