Ce n’est pas à proprement parler une suite, mais le trio plus ou moins infernal de The Last Detail (1973), d’Hal Ashby, reprend vie dans ce film à la fois moqueur et mélancolique de l’infatigable Richard Linklater (Before Sunset, Fast Food Nation). En 2003, un père éploré (Steve Carell, sobre et puissant), marqué par la guerre du Vietnam, doit enterrer son fils, mort en Irak, et en héros selon la version officielle. Il décide de réunir ses compagnons d’armes d’autrefois (le bouillant Bryan Cranson et Laurence Fishburne sur un mode zen), mais le temps les a séparés, et leurs différences sont plus criantes que jamais. Ce périple dans une Amérique morose et empreinte d’obsession sécuritaire sera pour eux un révélateur de l’étendue de leurs blessures et de la fragilité de leurs convictions. Pas la plus grande réussite de son auteur (après Boyhood, mission quasi impossible), mais radiographie sans fard d’un peuple miné par les contradictions.





Last Flag Flying ★★★ Comédie dramatique de Richard Linklater. Avec Bryan Cranston, Steve Carell, Laurence Fishburne, J. Quinton Johnson. États-Unis, 2017, 124 min.