En couple avec son ex-psychanalyste (Jérémie Renier), une gardienne de musée anxieuse (Marine Vacht, découverte dans Jeune et jolie) découvre qu’il lui a caché l’existence de son frère jumeau identique, lui aussi psychanalyste. S’ensuit une liaison torride et tordue avec ce dernier. S’inspirant librement d’un roman de Joyce Carol Oates, François Ozon signe un thriller érotique d’une esthétique clinique, fortement influencé par Cronenberg, Polanski et De Palma. Un film qui réserve quelques bonnes surprises malgré une finale convenue.



L’amant double ★★★ Thriller de François Ozon. Avec Marine Vacht, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset et Myriam Boyer. France, 2017, 107 minutes.