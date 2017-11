En perpétuel conflit avec sa mère, une jeune fille trouve le moyen de se chicaner avec sa meilleure amie entre deux frissons amoureux. De découvertes en désillusions, elle devient une jeune femme. De prime abord, maints aspects de Lady Bird apparaissent familiers. Or, rien dans la manière ni la démarche de la scénariste et réalisatrice Greta Gerwig, actrice délicieusement iconoclaste, ne l’est, familier. Dotée d’un regard aussi incisif qu’empathique, elle truffe ce récit autobiographique de détails originaux et d’observations fines. En héroïne égocentrique mais attachante néanmoins, Saoirse Ronan (Brooklyn) est parfaite. Cela dit, on est tout spécialement ébloui par la vétérante Laurie Metcalf (la série Getting On), qui compose une mère tour à tour insupportable et bouleversante. Du grand art.



Lady Bird (V.O. et V.F.) ★★★★ Comédie dramatique de Greta Gerwig. Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Beanie Feldstein, Lucas Hedges, Lois Smith, Timothée Chalamet. États-Unis, 2017, 93 minutes.