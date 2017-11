À l’origine rivaux, puis amis par la force des choses, Janeau (Antoine Olivier Pilon) et Joey (Rémi Goulet) passaient par toutes les émotions dans Pee-wee, l’hiver qui a changé ma vie (2012). Dans Junior majeur, les deux personnages, joués par les mêmes acteurs, retrouvent leur dualité intacte dans un chapitre où l’action centrale ne se déroule plus à l’aréna mais à l’extérieur, avec à la clé jalousie, vengeance et règlement de comptes. Film fort conventionnel, Junior majeur ne renouvelle pas le genre mais reste bien fignolé, sans temps morts.



Junior majeur ★★★ Drame sportif d’Éric Tessier. Avec Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud, Claude Legault. Québec, 2017, 115 minutes.