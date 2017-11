Se souvenir des défunts n’est pas que tristesse, surtout au Mexique, grâce à la tradition festive du Dia de los Muertos. Ce rituel sert, en partie, de trame de fond à cette nouvelle réussite Pixar-Disney signée Adrian Molina (The Good Dinosaur) et Lee Unkrich (Toy Story 3). Au sein d’une famille mexicaine où toute musique est interdite depuis des générations, le petit Miguel va s’insurger contre cette position stérile. L’apprenti chanteur-guitariste commettra un geste sacrilège dans le mausolée du grand Ernesto de la Cruz et sera vite précipité dans le royaume des morts au milieu de squelettes qui sont loin de se ressembler. Ce déploiement exceptionnel de formes et de couleurs aborde des sujets sérieux avec une belle légèreté, mélangeant allusions comiques et (subtils) commentaires politiques pour que tous y trouvent leur compte.

Coco ★★★ 1/2 Film d’animation de Lee Unkrich et Adrian Molina. Avec les voix d’Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach. États-Unis, 2017, 105 min.