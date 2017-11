«L'amant double» — Quelque chose d’organique

Il y a tant d’influences et de références dans L’amant double, librement adapté d’un roman de Joyce Carol Oates, qu’on peine par instants à y reconnaître la griffe de François Ozon. Rompu aux thrillers (Sous le sable, Swimming Pool), le prolifique cinéaste se pointe, un an après son magnifique mélodrame Frantz, avec un thriller érotique où il renoue avec Marine Vacth, qu’il a révélée dans Jeune Jolie, et Jérémie Renier, qu’il a dirigé dans Les amants criminels et Potiche.

Croyant que ses maux de ventre sont liés à l’anxiété, Chloé (Vacth, froide et belle comme une statue), gardienne de musée, entreprend une psychanalyse auprès du docteur Louis Meyer (Jérémie Renier, nuancé). S’étant épris de sa patiente, Louis met fin à la thérapie. Tandis qu’ils entretiennent une liaison, Chloé découvre qu’il lui a caché l’existence de son frère jumeau identique, Louis Delord (Renier, déjanté), lui aussi psychanalyste. Afin de mieux connaître ce dernier, Chloé consulte alors Louis. S’ensuit une liaison torride et tordue entre eux deux.

Épousant le point de vue de son héroïne fragile, Ozon installe très tôt un climat de tension paranoïaque, qu’il amplifie par de nombreux effets de miroir, puis s’amuse à semer le doute dans l’esprit du spectateur. Plus le récit avance, plus le metteur en scène suggère à l’aide de détails en apparence anodins, tels les sujets des tableaux que surveille Chloé au musée, que ça tourne de moins en moins rond dans l’esprit de celle-ci.

D’une esthétique clinique, ponctué de quelques éléments organiques, fortement influencé par Cronenberg (Alter Ego), Polanski (Le bébé de Rosemary, Le locataire) et De Palma (Soeurs de sang), L’amant double se révèle toutefois plus ludique et sulfureux. Par moments, Ozon semble même hésiter entre le polar teinté d’humour noir et l’exercice de style qui se prend au sérieux.

Alors qu’il multiplie les scènes à caractère sexuel, dont une cauchemardesque qui fait sourire plus qu’elle n’effraie, François Ozon néglige d’explorer la psyché de Chloé et la gémellité. Tout au plus se contente-t-il d’illustrer quelques fantasmes féminins et de jouer avec les clichés du jumeau dominé, Paul, et du jumeau dominant, Louis.

Malgré sa finale convenue, L’amant double réserve quelques bonnes surprises. Mieux encore, Ozon signe une mise en scène d’une précision chirurgicale, orchestrant avec doigté les entrées et sorties des personnages dans des décors d’une sobre élégance, comme s’il s’agissait d’une relecture perverse d’une pièce de Feydeau.