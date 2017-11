«Last Flag Flying» — Trois hommes et un cercueil

Plusieurs choses séparent Hal Ashby (Being There, Coming Home) de Richard Linklater (Fast Food Nation, Everybody Wants Some !!), mais sûrement pas leur vision douce-amère d’une Amérique guère triomphante. Un lien plus solide les unit maintenant, soit l’écrivain Darryl Ponicsan : Ashby avait brillamment adapté son roman The Last Detail (1973), avec un fringant Jack Nicholson, et Linklater s’est approprié une suite plus ou moins avouée de cette escapade entre trois militaires sur fond de guerre du Vietnam.

Dans Last Flag Flying, le temps a fait son oeuvre, mais en 2003, les États-Unis sont toujours empêtrés dans un conflit armé, cette fois en Irak, et l’étau sécuritaire à la suite des événements du 11 septembre 2001 se resserre. Même si les personnages ne portent pas les mêmes noms, ce trio fortement désaccordé est de nouveau réuni après une longue parenthèse silencieuse, cette fois pour des circonstances funèbres.

Taciturne, voire monosyllabique, Doc (Steve Carell, profil bas et grandeur d’âme) tient à renouer avec ses camarades d’infortune, deux anciens marines, Sal (Bryan Cranston, ici lâché très lousse) et Richard (Laurence Fishburne, à la fois posé et explosif). Le premier est un solide buveur bavard tenant un bar minable et le second, autrefois joyeux luron, s’est converti en pasteur impénitent. Doc souhaite qu’ils soient à ses côtés pour l’enterrement de son fils au cimetière d’Arlington, lequel est mort en Irak, et en héros selon la version officielle. La proposition, guère réjouissante, provoque son lot de remous, de conflits et de souvenirs, alors qu’une révélation troublante autour du cercueil, extirpée grâce au fort en gueule Sal, modifie la trajectoire géographique, et surtout émotionnelle, de ces éclopés d’Amérique.

La démarche de Linklater, si elle s’avère parfois irrévérencieuse (Dazed and Confused, Everybody Wants Some !!), est le plus souvent délicate, le réalisateur tenant sa caméra près des personnages pour les voir grandir (Boyhood, si puissant), mais aussi évoluer d’un film à l’autre, comme il l’a fait dans sa trilogie européenne avec Julie Delpy et Ethan Hawke. On retrouve cette même sensibilité à fleur de peau dans Last Flag Flying, bien sûr mâtinée d’humour, chose que Bryan Cranson apporte en (sur)abondance, rivalisant en insolence avec Jack Nicholson, son jeune alter ego dans The Last Detail.

Comme à son habitude, le cinéaste épouse la simplicité, le désarroi et les convictions de ce triangle amical ayant autant de mal à s’adapter au présent (dont celui des téléphones cellulaires, séquence hilarante) qu’à composer avec leur dynamique plus ou moins névrotique. Cet inconfort s’exprime souvent dans le regard d’un jeune soldat (solide J. Quinton Johnson) chargé de les accompagner dans leur périple ferroviaire (le cercueil trône au milieu d’un wagon, et ils veulent le surveiller de près), témoin direct de cette mort inutile, présence qui décuple les émotions contradictoires du père éploré, autrefois sur la ligne de front.

Last Flag Flying montre à quel point les blessures psychologiques des conflits armés sont souvent les plus profondes, mais la démonstration s’accompagne rarement d’une remise en question du discours patriotique d’un pays tout à la fois belliqueux et fanfaron. Ces trois héros déchus, centrés sur eux-mêmes, ne semblent guère vouloir remettre cela en question. On peut aussi y voir de la part de Richard Linklater une grande lucidité face à un immobilisme idéologique qui ne risque pas de disparaître.