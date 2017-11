Un homme droit

Trois ans après Le rôdeur, où Jake Gyllenhaal incarnait un aspirant journaliste amoral, Dan Gilroy confirme qu’il n’a pas son pareil pour sortir les acteurs de leur zone de confort et les amener à se réinventer. Mal sapé, lunettes trop grandes, le geste maladroit, la démarche incertaine, la voix monotone, Denzel Washington nous fait carrément oublier que c’est bien lui qui se cache sous l’afro de Roman J. Israel, avocat idéaliste et asocial. Aussi oscarisable soit-elle, l’interprétation de Washington ne fait pas pour autant de ce second long métrage de Dan Gilroy un chef-d’oeuvre impérissable.

Ayant travaillé pendant plus de trente ans dans l’ombre d’un modeste avocat, Roman J. Israel voit son monde basculer lorsque celui-ci meurt des suites d’un arrêt cardiaque. Incapable de diriger le cabinet, Israel est repêché par une grande firme d’avocats grâce à l’ambitieux et brillant George Pierce (Colin Farrell, impeccable).

Méprisé par les uns, moqué par les autres, Israel s’intègre difficilement parmi ses nouveaux collègues. Lui vient alors l’idée de changer son mode de vie plus que frugal — il n’a pas changé d’appartement ni de garde-robe depuis les années 1970 et il se nourrit de tartines de beurre d’arachides. Pour ce faire, l’honnête homme de droit commet un geste répréhensible. Chassez le naturel, il revient au galop, disait l’autre.

Si Le rôdeur n’était pas un film parfait, trop peu étoffé qu’il était dans sa réflexion sur les médias et sur l’info-spectacle, le spectateur y prenait un plaisir malsain à suivre le personnage dans sa descente aux enfers. Qui plus est, le thriller était fébrile et oppressant. Hélas ! Ce n’est certes pas le cas de ce drame terne à pleurer, tourné sans âme ni personnalité.

Si l’on fait fi de l’intrigue judiciaire, laquelle fait crouler lamentablement Roman J. Israel, Esq., Dan Gilroy offre le solide portrait d’un homme atypique. Brillamment incarné par le toujours excellent Denzel Washington, le personnage émeut et fascine tout à la fois. On voudrait bien le suivre dans sa vie de tous les jours ; on arrive même à savourer la petite escapade qu’il se paye une journée de congé. Or, en voulant complexifier le récit, Gilroy n’a réussi qu’à semer la confusion et à récolter l’ennui. Dans la foulée, on perd aussi tout intérêt pour Israel. Meilleure chance la prochaine fois.