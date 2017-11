RIDM: «Room for a Man» et «Taming the Horse» primés

Deux documentaires dont la trame se situe au Liban ont été récompensés à la cérémonie de clôture des 20es Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) samedi. Room for a Man, d’Anthony Chidiac, a reçu le Grand prix de la compétition internationale des longs métrages tandis que Taste of Cement, de Ziad Kalthoum, a remporté le Prix spécial du jury dans cette catégorie. Dans la compétition nationale, le Grand Prix a été décerné à Taming the Horse, de Tao Gu, et le Prix spécial à La rivière cachée, de Jean-François Lesage. De son côté, Emilie B. Guérette a récolté le prix Meilleur espoir Québec-Canada, qui récompense un premier documentaire, pour son film L’autre Rio.