Refusant de croire au décès de leur mère, un frère et une soeur atteints de déficience intellectuelle entament une odyssée hivernale en pleine nature jusqu’au lac de leur enfance, où ils s’imaginent pouvoir retrouver la défunte. Y’est où le paradis ?, de Denis Langlois, c’est l’histoire d’un deuil, mais surtout d’une réconciliation. C’est là un tout petit film, mais un tout petit film attachant malgré ses défauts. Le scénario, au premier chef, manque de souffle, de développements. La réalisation est toutefois de bonne tenue et la direction photo, attentive à la beauté des panoramas. Cela étant, c’est d’abord et avant tout le jeu de Maxime Dumontier et de Marine Johnson, tout de justesse et de vérité, qui emporte l’adhésion. Ces deux-là, on les suivrait n’importe où, y compris aux confins de la forêt boréale.



Y’est où le paradis ? ★★★ Drame de Denis Langlois. Avec Maxime Dumontier, Marine Johnson, Patrick Renaud, Élyse Aussant. Québec, 2017, 90 minutes.