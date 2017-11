Secondé par Richard Brouillette (recherche et scénario) et Benoît Aquin (scénario et photo), Mathieu Roy signe une oeuvre documentaire d’une grande richesse et d’une beauté saisissante où il témoigne de la grande misère à laquelle sont confrontés les paysans aux quatre coins du monde. Alliant images contemplatives et propos éclairants, Les dépossédés illustre sans détour la gravité de la crise agroalimentaire et dénonce avec autant de virulence l’indifférence des banques, des politiques et des multinationales.



Les dépossédés ★★★ 1/2 Documentaire de Mathieu Roy. Canada (Québec), 2017, 183 minutes.