Un gangster et une coureuse automobile s’éprennent follement l’un de l’autre. Alors qu’elle ignore sa profession réelle, l’étau de la justice se resserre autour de lui. Leur histoire est de celles qui ne peuvent exister qu’au cinéma. Et du cinéma, le film Le fidèle n’en manque pas. Pour mémoire, on doit au cinéaste belge Michaël R. Roskam le fabuleux Bullhead, un autre récit criminalo-sentimental recourant au motif de la belle et de la bête. Lesquels archétypes sont interprétés ici par Adèle Exarchopoulos, découverte dans La vie d’Adèle, et Matthias Schoenaerts, révélé justement dans Bullhead. Les deux vedettes partagent une chimie palpable et, pour un temps, le film est à la hauteur de leur rencontre. Hélas, le scénario effectue un virage mélodramatique incongru au mitan qui agit comme une douche froide. Là encore, toutefois, la mise en scène demeure inspirée, à l’instar de l’interprétation.



Notre critique complète



Horaire en salles

Le fidèle ★★★ Drame de Michaël R. Roskam. Avec Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Nathalie Van Tongelen, Karem Can. Belgique, France, 2017, 130 minutes.