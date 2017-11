Sur grand écran, les superhéros sont là pour de bon, que ça vous plaise ou non. Et les affrontements à coups d’effets spéciaux témoignent aussi des luttes entre les armadas DC Comics et Marvel pour imposer leurs figures emblématiques respectives. Après Batman v Superman : Dawn of Justice, Zack Synder revient à la charge et fait renaître Superman (pas de véritable divulgâcheur ici…), car rien de mieux pour réunir les ennemis d’autrefois que de leur dénicher un vilain à la hauteur de leur ego. Assemblage de personnages familiers, parmi lesquels il faut maintenant compter Wonder Woman, et de nouveaux venus que l’on tente d’imposer, comme Aquaman, cette guerre de clans en est aussi une de vedettes au parcours sinueux, dont Ben Affleck en Batman pas très tourmenté. Un divertissement pétaradant par un cinéaste qu’on a connu plus inspiré (300, Watchmen).



La ligue des justiciers (V.F. de Justice League) ★★ 1/2 Drame fantastique de Zack Snyder. Avec Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller. États-Unis, 2017, 121 minutes.