Rarement les employés ont du sang sur les mains dans les bureaux feutrés des grandes compagnies, mais on s’y livre aussi à des luttes fratricides. Inspiré par la vague de suicides d’employés à France Télécom qui fit les manchettes, Nicolas Silhol signe un premier long métrage en forme de thriller doublé d’une radiographie des nouvelles idées à la mode (néolibérale) en ressources humaines. Lorsqu’un comptable décide d’en finir à la face de tous ses collègues, les regards accusateurs se tournent vers Émilie (excellente Céline Sallette), celle dont les méthodes de gestion du personnel sont souvent sans pitié, livrées avec une fausse bienveillance. De bourreau, elle devient peu à peu la victime, trajectoire permettant de dresser un constat (parfois schématique et didactique) pessimiste sur la décrépitude morale dans l’univers du 9 à 5.



Crise R.H. ★★★ Drame social de Nicolas Silhol. Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Violaine Fumeau, Charlie Anson. France, 2017, 95 minutes.