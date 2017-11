«La ligue des justiciers» ou un bazar de figures héroïques

Que ça vous plaise ou non, les superhéros ont réussi leur conquête des écrans et, par ricochet, leur domination sans partage dans la culture populaire, présents tout au long de l’année, et pas seulement quand revient l’été. Et pour assurer une meilleure force de frappe, ils se sont regroupés, permettant la prolongation de la vie utile des vétérans tels Batman, Hulk et Iron Man, et la mise à l’essai des négligés jusque-là, cantonnés au papier, Aquaman par exemple.

Les férus du genre ont compris que l’arsenal déployé par l’habile Zack Snyder (300, Watchmen), d’abord dans Batman v Superman : Dawn of Justice et maintenant dans Justice League, n’a qu’un seul but : DC Comics veut terrasser Marvel avec ses Avengers. Or, dans ce monde mondialisé qu’est le nôtre, il ne serait pas surprenant qu’un affrontement entre Captain America et Superman traîne quelque part dans la boîte à idées d’un scénariste patenté.

D’ici le début de ces hypothétiques hostilités, d’autres sont en cours, ayant permis l’émergence de Wonder Woman, dont le film solo signé Patty Jenkins a rehaussé la barre de la superproduction, et l’apparition de héros mineurs comme The Flash (Ezra Miller, survolté jusqu’à l’agacement) ou encore Aquaman (Jason Momoa), ce Neptune des pauvres. Cet aréopage de protecteurs de la veuve et de l’orphelin sous toutes les latitudes se remet difficilement, comme le reste du monde d’ailleurs, de la mort de Superman (Henry Cavill, plus poseur qu’habité), un autre drame qui hante Bruce Wayne (Ben Affleck n’a rien à envier à George Clooney dans la même posture), ou Batman, celui à la conscience déjà surchargée de culpabilité névrotique. On le sait, rien de mieux qu’un ennemi commun, et tyrannique, pour souder les rangs et panser les blessures d’ego.

Encore une fois, l’humanité court à sa perte, gracieuseté d’une évocation intergalactique du Minotaure (pourvu de la voix feutrée de Ciarán Hinds), mais comptez sur l’imagination débridée de Snyder et de ses acolytes pour opérer quelques résurrections spectaculaires et déployer l’artillerie lourde, surtout devant une bande de libellules en guise d’envahisseurs radioactifs. Ce déploiement technologique constitue une heureuse distraction à cette mécanique narrative chargée de mettre la table à une foule de personnages ayant droit à dix minutes de gloire pétaradante, et à cinq de bavardage philosophico-apocalyptique.

Entre les mains du réalisateur de Man of Steel, il n’est pas étonnant que l’affaire ressemble surtout à un bazar de figures héroïques aux pouvoirs euphoriques, à une succession de pirouettes pyrotechniques comme ce à quoi les films du même acabit nous ont si bien habitués. Ce gigantesque réservoir d’histoires abracadabrantes au milieu de paysages dévastés ressemble parfois à un champ pétrolifère : on se dit qu’un jour la source finira bien par se tarir.