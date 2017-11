Berlinale 2018: Tom Tykwer président du jury

Photo: Markus Schreiber Associated Press

Berlin — Le réalisateur allemand Tom Tykwer sera le président du jury du 68e festival de cinéma de Berlin, la Berlinale, qui se tiendra du 15 au 25 février, a annoncé jeudi l’organisateur. « Tom Tykwer est l’un des réalisateurs allemands les plus en vue et s’est imposé sur la scène internationale en tant que grand cinéaste. Il a démontré toute l’étendue de son talent et son originalité au travers d’innombrables réalisations, le tout dans des genres très différents », a déclaré le directeur de la Berlinale, Dieter Kosslick, dans un communiqué. À 52 ans, le réalisateur, scénariste, compositeur et producteur allemand succède à Paul Verhoeven, réalisateur notamment de Robocop et Basic Instinct. Tom Tykwer est notamment le réalisateur de Cours, Lola, cours (1998), Le parfum (2006) ou encore Cloud Atlas (2012). Il est également à l’origine de la toute récente série événement Babylon Berlin. « La Berlinale a toujours été mon festival préféré et celui de mon pays d’origine. Elle m’a toujours soutenu, depuis le début, dans mon travail de cinéaste. Nous avons une histoire commune formidable. Maintenant, j’attends avec impatience ces deux semaines concentrées et agréables de cinéma avec le jury », a affirmé le réalisateur. L’Ours d’or de cette 68e Berlinale sera décerné le 24 février. En 2017, c’est le film hongrois On Body and Soul de Ildiko Enyedi, une histoire d’amour poétique se déroulant dans un abattoir, qui avait obtenu la prestigieuse récompense.