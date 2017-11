«Après la foudre» — Au temps de l’enfance

Marquée par une recherche narrative et formelle constante, l’oeuvre du cinéaste Todd Haynes ne manque jamais d’éblouir ou, à tout le moins, d’intriguer, selon le cas. Auteur d’à peine sept films en vingt-cinq ans, Haynes ne cultive pas tant la rareté qu’il choisit soigneusement ses projets. À cet égard, son plus récent long métrage, Après la foudre, ferait bande à part au sein de sa filmographie, n’eût été le fait que celle-ci se distingue par son excentricité. On en parle avec le principal intéressé, qui change ici de public.

De fait, Après la foudre (Wonderstruck) est le tout premier film destiné à un jeune public qu’ait réalisé Todd Haynes, lui à qui on doit entre autres Carol. À deux époques, on suit les destins voués à se croiser de deux enfants esseulés. En 1977, un garçon rendu sourd par une décharge électrique s’enfuit à New York afin de retrouver le père qu’il n’a jamais connu. En 1927, une fillette sourde de naissance fait une fugue dans la Grosse Pomme afin d’y rencontrer une célèbre actrice du cinéma muet.

« J’aimais l’idée de tourner un film pour les enfants qui serait unique, étrange et méticuleusement fabriqué, à l’ancienne, explique Todd Haynes. Ce n’est pas pour tous les enfants, j’en suis conscient, mais je voulais en tout cas leur offrir quelque chose qui serait merveilleux et différent. »

Le scénario est basé sur le roman de Brian Selznick, auteur aussi de L’invention de Hugo Cabret, qui a inspiré Hugo à Martin Scorsese. Ici comme dans cette précédente adaptation, on est dans le registre de la fantaisie conjuguée au passé sur fond de lettre d’amour au cinéma.

« Je me passionne pour le cinéma et mes films sont souvent des explorations de différents genres — le mélodrame, le drame biographique — que je déconstruis et réassemble en leur insufflant ma propre sensibilité, mes propres préoccupations. »

Le plaisir d’adapter

Auparavant, du pastiche de l’univers de Jean Genet Poison à la biographie polymorphe de Bob Dylan I’m Not There, en passant par la relecture des mélos des années 1950 Loin du paradis (Far from Heaven), Todd Haynes avait privilégié les scénarios originaux. Mais voilà qu’avec la minisérie Mildred Pierce, ou les splendeurs et misères d’une restauratrice pendant la Dépression, il s’attela à une première adaptation (d’un roman de James M. Cain). Il y prit goût.

Suivit Carol, d’après le roman de Patricia Highsmith, ou l’histoire d’amour entre une jeune vendeuse et une divorcée mûre, vers 1952.

« L’aventure de Mildred Pierce a été révélatrice. J’ai pris conscience qu’adapter un roman me sort de mon petit théâtre intérieur ; ça me force à considérer le monde en épousant une autre perspective que la mienne. Bien sûr, je suis attiré par des récits qui abordent des thématiques qui me sont chères, donc je ne me réinvente pas, j’imagine… »

Le corollaire, positif, est une plus grande productivité. « J’ai un processus très lent. La plupart des réalisateurs ont toujours quatre ou cinq projets sur le feu en même temps, à différents stades de développement. Je n’arrive pour ma part à me consacrer qu’à un seul projet à la fois. L’écart entre Carol et Après la foudre est le plus court de ma carrière. Ce n’est pas étranger au fait que ces deux films ont connu une gestation première, en tant que romans. En n’ayant pas à assumer cette partie du processus créatif, je peux enchaîner plus vite. C’est une autre manière de travailler et pour l’instant, ça me convient. J’ai 56 ans et je veux tourner davantage. »

Du bonheur d’expérimenter

On l’a évoqué, la soif d’expérimentation avec le langage cinématographique qui caractérise le cinéma de Todd Haynes est de nouveau perceptible. Cela se traduit par divers partis pris, dont celui d’adopter des approches esthétiques distinctes pour les deux époques dépeintes.

« La partie des années 1920 est filmée et cadrée comme les films muets d’antan. La partie des années 1970 est granuleuse et affiche des couleurs saturées comme nombre de films de cette époque. Lors du montage, on a cherché à établir des correspondances visuelles ou thématiques afin que l’alternance soit fluide. »

« Qui plus est, en ayant des protagonistes qui n’entendent pas, cela me permettait de raconter avec les images, et non avec du dialogue. On peut vraiment faire parler les images. C’est un des miracles du cinéma. »

Après la foudre en est un heureux rappel. Le film prend l’affiche le 10 novembre.