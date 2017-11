«Glory» — Un honnête citoyen

Après avoir remis à l’État une forte somme d’argent trouvée sur la voie ferrée, Tsanko Petrov (Stefan Denolyubov), modeste cantonnier quinquagénaire, est invité à recevoir une montre des mains du ministre du Transport (Ivan Savov) lors d’une cérémonie orchestrée par une attachée de presse carriériste, Julia Staykova (Margita Gosheva). Peu avant la présentation, cette dernière demande à Tsanko de retirer sa vieille montre en lui promettant de la lui remettre plus tard. Le cantonnier, qui est bègue, essaie vainement de communiquer au ministre la corruption dont il est témoin au travail lors de la prise de photo.

Peu de temps après, le pauvre homme constate que sa nouvelle montre n’a aucune valeur. Voulant récupérer la sienne, une montre de la marque Glory portant l’inscription « À mon fils Tsanko », il se heurte à l’indifférence des fonctionnaires et à l’exaspération de Julia, débordée par son travail et par ses séances à la clinique de fertilité en compagnie de son mari (Kitodar Todorov) — qui lui rappelle qu’elle a déjà quarante ans. Risée des uns, héros national des autres, Tsanko décide alors de tout balancer au journaliste Kiril Kolev (Milko Lazarov) à la télévision.

Deuxième volet d’une trilogie, faisant suite à The Lesson (inédit au Québec), qui portait sur la crise financière, ce drame inspiré d’un fait divers de 2001 dénonce avec férocité la corruption du gouvernement bulgare. Réunissant avec bonheur les talentueux Stefan Denolyubov et Margita Gosheva dans des rôles diamétralement opposés à ceux qu’ils tenaient dans The Lesson, Kristina Grozeva et Petar Valchanov brossent un tableau de la Bulgarie qui n’est pas sans évoquer celui de bien des démocraties, de ce côté-ci ou non de l’Atlantique.

De fait, il n’y a pas qu’en Europe de l’Est que l’on profite des gagne-petit ou laissés-pour-compte pour se refaire un capital de sympathie aux yeux du bon peuple avec la complicité de faiseurs d’images sans vergogne et de médias sans scrupule. Fable politique délicieusement corrosive, Slava entraîne sans répit son antihéros dans une suite de scènes cruelles où il est littéralement dépouillé de sa dignité, traité avec condescendance, manipulé de manière éhontée — autant par les politiciens que les journalistes. Alors qu’il s’exprime déjà difficilement, on veut lui mettre de force des mots dans la bouche.

Manipulant l’humour noir avec le même brio que les frères Coen, Kristina Grozeva et Petar Valchanov rappellent aussi les frères Dardenne par leur approche âprement réaliste et leur mise en scène fébrile, laquelle fait paraître encore plus vulnérable et plus largué le monolithique Tsanko. Alors qu’il multiplie avec une implacable mécanique les situations absurdes desquelles le cantonnier ne peut s’échapper, le redoutable tandem évoque également Ionesco et Kafka.