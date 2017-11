«Les grands esprits» — La journée du veston

Denis Podalydès figure maintenant sur la longue liste des acteurs dont la présence au cinéma constitue un baume sur les souffrances de tous ces professeurs idéalistes pour qui le savoir constitue le meilleur passeport des jeunes. Glenn Ford (Blackboard Jungle) a fait école, et, plus récemment, Gérard Jugnot (Les choristes), Isabelle Adjani (La journée de la jupe), François Bégaudeau (Entre les murs) et Mohamed Fellag (Monsieur Lazhar) ont tous tenté, à leur manière, de relever le niveau.

Le passé de reporter globe-trotteur d’Olivier Ayache-Vidal l’a amené à ratisser tous les coins d’une école d’un quartier dit difficile, s’inspirant de cette dynamique chaotique pour mieux la décrire dans Les grands esprits. Il ne signe pas une comédie hilarante, mais utilise à bon escient la technique du poisson hors du bocal.

Celui-ci se nomme François Foucault (le nom de famille est en soi tout un programme… philosophique), petit tyran du collège le plus réputé de France situé à Paris, distribuant les notes à ses élèves comme les juges annoncent leurs sentences de prison à perpétuité. Une réflexion trop peu réfléchie à une fonctionnaire du ministère de l’Éducation sur les solutions aux problèmes des écoles de banlieue va l’amener dans l’une d’elles, question d’appliquer sur le terrain les principes qu’il préconise dans les salons parisiens.

Compétences transversales

Son arrivée sera remarquée d’abord par ses collègues, au bord de l’épuisement, et ensuite par ses élèves, pour qui son langage précieux et ses vestons le rendent étranger à ce monde métissé, multipoqué, école parfois assimilable à une garderie, ou une gare. Par sens du devoir, et par orgueil, Foucault (Denis Podalydès, comme un poisson dans l’eau dans ce rôle sur mesure) multipliera les initiatives originales, et parfois malhonnêtes, pour stimuler des jeunes qui n’en ont rien à foutre de Victor Hugo et de ses Misérables. C’est du moins ce qu’ils croient, tout particulièrement Seydou (Abdoulaye Diallo), le plus rebelle de la classe, et forcément le plus attachant.

Olivier Ayache-Vidal s’amuse de la somme des contrastes entre l’univers parisien feutré et le perpétuel chaos des banlieues. Et malgré quelques échappées sur la vie des professeurs hors les murs, sa caméra demeure souvent conscrite dans une classe sans aucun charme particulier. Ces péripéties pédagogiques échelonnées sur un an sont parsemées de postures obligées (l’enjeu du plagiat, les conseils de discipline, les sorties scolaires virant au cauchemar — à Versailles, rien de moins…), mais le scénario est aussi émaillé de références littéraires (dont à Ernest Hemingway), d’appels au changement pour assurer la persévérance scolaire, bref, d’une valorisation d’un métier sous la loupe cruelle et ignare des gérants d’estrade.

Moins épique, moins militant et surtout moins émouvant que plusieurs autres films de la même trempe, dont ceux cités plus haut, Les grands esprits apporte tout de même un petit réconfort aux artisans et défenseurs d’une institution dont le caractère essentiel semble échapper à plusieurs.