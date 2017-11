Allégations d’inconduite sexuelle contre Dustin Hoffman et Brett Ratner

1 novembre 2017Jake Coyle - Associated Press, Mark Kennedy - Associated Press

New York — La vague d’allégations d’agressions ou d’inconduites sexuelles touche maintenant l’acteur Dustin Hoffman et le réalisateur Brett Ratner, à qui l’on doit notamment les trois Heure limite, avec Jackie Chan et Chris Tucker.

Dans un billet publié mercredi par le Hollywood Reporter, l’écrivaine Anna Graham Hunter soutient que Dustin Hoffman l’a touchée de façon inappropriée en 1985, alors qu’elle avait 17 ans, pendant le tournage du film Mort d’un commis voyageur, où elle était stagiaire. Elle soutient que l’acteur oscarisé a aussi parlé de sexe devant elle et avec elle.

Dustin Hoffman, aujourd’hui âgé de 80 ans, a publié un communiqué mercredi dans lequel il s’excuse pour tout geste qu’il aurait pu poser et qui aurait indisposé Anna Graham Hunter. Il soutient que ces gestes ne reflètent pas sa vraie nature.

Par ailleurs, dans un article publié mercredi par le Los Angeles Times, six femmes — dont l’actrice Olivia Munn — accusent le réalisateur Brett Ratner d’agression sexuelle ou d’inconduite sexuelle. Olivia Munn soutient que lors d’une visite sur le plateau de tournage de Coup d’éclat (After the Sunset), en 2004, le réalisateur s’est masturbé devant elle dans sa caravane. L’actrice avait déjà relaté cet épisode, sans nommer toutefois Brett Ratner, dans un recueil de chroniques publié en 2010.

Photo: Jordan Strauss / Invision / Archives Associated Press

Dans une déclaration publiée mercredi, l’avocat du réalisateur écrit que M. Ratner « rejette catégoriquement ces allégations outrageantes et dénigrantes ». Il estime que la réputation du réalisateur « sera restaurée lorsque la frénésie médiatique s’apaisera et que les gens pourront évaluer objectivement la nature des faits allégués ».

Les studios Warner Bros., auxquels est lié le réalisateur de X-Men : l’Affrontement final (2006), ont indiqué par communiqué qu’ils sont au courant des allégations et qu’ils « examinent la situation ».

L’article du quotidien de Los Angeles soutient que le réalisateur Ratner aurait aussi harcelé sexuellement d’autres actrices, les pourchassant parfois jusqu’aux toilettes.

MM. Ratner et Hoffman sont les plus récentes cibles d’allégations selon lesquelles des gens influents dans le milieu du cinéma utilisent leur pouvoir et leur notoriété pour intimider sexuellement des actrices — ou des acteurs. Cette liste sans cesse croissante comprend maintenant le producteur Harvey Weinstein, le scénariste et réalisateur James Toback, et les acteurs Kevin Spacey et Jeremy Piven.

La police de Beverly Hills a annoncé mardi qu’elle avait ouvert des enquêtes criminelles formelles à la suite de plaintes visant Harvey Weinstein et James Toback. Harvey Weinstein fait aussi l’objet d’enquêtes pour agressions sexuelles ou viols à Los Angeles, New York et Londres.