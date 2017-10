Dominique Michel à la Cinémathèque

Photo: Éléphant la mémoire du cinéma québécois

Restaurée par Éléphant, mémoire du cinéma québécois, la comédie et seul long métrage du défunt Jean Bissonnette, Tiens-toi bien après les oreilles à papa (1976), premier film donnant la vedette à Dominique Michel, chouchoute du public et moins de la critique, sera projetée ce mardi à 19 h, à La Cinémathèque québécoise. Dominique Michel et Yvon Deschamps, un de ses partenaires à l’écran, s’entretiendront avec les spectateurs après la projection. Mercredi 1er novembre, Je suis loin de toi Mignonne, sur un scénario auquel ont participé Dominique Michel et Denise Filiatrault (aventures sentimentales de deux soeurs durant la Seconde Guerre mondiale), sera présenté à 17 h toujours à la Cinémathèque en présence du cinéaste Claude Fournier et de Dominique Michel.