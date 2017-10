«Sortie du placard» controversée de Kevin Spacey après de graves allégations

Les révélations d’agressions sexuelles continuent de secouer Hollywood : cette fois c’est Kevin Spacey, héros oscarisé de la série House of Cards, qui s’est excusé pour avoir harcelé un jeune acteur en 1986 et a révélé du même coup son homosexualité — suscitant de multiples critiques.

Dans une entrevue publiée dimanche par BuzzFeed, l’acteur Anthony Rapp, 46 ans aujourd’hui, mais seulement 14 à l’époque même s’il jouait déjà à Broadway, a raconté comment Kevin Spacey, 26 ans alors, s’était jeté sur lui à la fin d’une soirée dans son appartement de Manhattan. Anthony Rapp a expliqué avoir réussi à s’échapper en se réfugiant dans la salle de bains.

Connu notamment pour son rôle dans Star Trek : Discovery, Anthony Rapp avait déjà évoqué l’incident en 2001, mais sans révéler l’identité de l’agresseur. Il a expliqué dimanche que le scandale qui a fait chuter le tout-puissant producteur américain Harvey Weinstein l’avait poussé à aller plus loin.

Il faut « essayer de montrer sous un autre jour des décennies d’une attitude rendue possible en raison du silence observé par beaucoup, moi notamment », a-t-il expliqué. « J’ai totalement conscience du moment que nous traversons et j’espère que [mes révélations] feront la différence. »

J’ai aimé et eu des relations amoureuses avec des hommes tout au long de ma vie. [...] Je veux gérer cela honnêtement et ouvertement et cela commence par examiner mon propre comportement. L'acteur Kevin Spacey

« Honnêtement, je ne me souviens pas de cet incident, qui remonterait à plus de 30 ans », a réagi pour sa part Kevin Spacey, 58 ans, qui vit entre Londres, New York et Los Angeles.

« Mais si je me suis conduit comme il le dit, je lui dois des excuses les plus sincères, pour ce qui aurait été un comportement en état d’ébriété inapproprié, et je suis désolé des ressentiments qu’il dit avoir eu à supporter toutes ces années. »

L’acteur, oscarisé deux fois avec notamment l’Oscar du meilleur acteur pour American Beauty en 1999, a conclu ses excuses par une « révélation ».

« J’ai aimé et eu des relations amoureuses avec des hommes tout au long de ma vie, et j’ai choisi désormais de vivre en tant qu’homosexuel », a ajouté Spacey dans son tweet, même si sa sexualité n’était un secret pour personne à Hollywood depuis des années. « Je veux gérer cela honnêtement et ouvertement et cela commence par examiner mon propre comportement. »

Mais ces « confessions » ont été mal accueillies à Hollywood toujours secoué, cinq semaines après, par le scandale retentissant déclenché par l’affaire Weinstein. Près de 60 femmes ont accusé le producteur de harcèlement ou d’agressions sexuelles sur plus de deux décennies, y compris plusieurs viols.

La liste de ses victimes continue à s’allonger, et le scandale a ouvert les vannes à des milliers de témoignages d’agressions sexuelles aux États-Unis et en Europe, dans le cinéma, mais aussi de multiples secteurs professionnels.

L’actrice Rose McGowan, qui a été l’une des premières à raconter avoir été violée par Harvey Weinstein et a pris le flambeau de la lutte contre les agressions sexuelles, a raillé Kevin Spacey en tweetant : « Au revoir, Spacey, au revoir, à ton tour de pleurer. »

Bye bye, Spacey goodbye, it’s your turn to cry, that’s why we’ve gotta say goodbye. #ROSEARMY — rose mcgowan (@rosemcgowan) 30 octobre 2017

Spacey accusé de détourner l’attention

Beaucoup ont aussi accusé le héros de House of Cards, de nouveau finaliste cette année comme « meilleur acteur » pour les prestigieux Emmy Awards, d’essayer de détourner l’attention de l’agression en révélant simultanément son homosexualité.

« Révéler son homosexualité, ce n’est pas la même chose que de révéler qu’on s’est jeté sur un garçon de 14 ans. C’est dégoûtant de confondre les deux », a tweeté le critique de cinéma Richard Lawson.

Coming out as a gay man is not the same thing as coming out as someone who preyed on a 14-year-old. Conflating those things is disgusting — Richard Lawson (@rilaws) 30 octobre 2017

Comme d’autres dans la communauté gaie, le journaliste et militant Glenn Greenwald a lui aussi estimé que le moment choisi par Spacey pour sa « révélation » était particulièrement déplacé. « Toutes ces occasions que Kevin Spacey a eues de sortir du placard et d’être un modèle pour d’autres : et il ne le fait que quand il se retrouve impliqué dans l’agression d’un adolescent », a-t-il déploré.

All those opportunities Kevin Spacey had to come out & be a role model - doesn't do it until it's linked to his assault on an adolescent. — Glenn Greenwald (@ggreenwald) 30 octobre 2017

Le blogue conservateur The Columbia Bugle allait dans le même sens, qui accusait Kevin Spacey dans un tweet de « détourner l’attention de son histoire d’agression sexuelle en révélant son homosexualité ».

Si de nouvelles allégations d’agressions sexuelles continuent à apparaître tous les jours, Harvey Weinstein, qui a passé au moins huit accords à l’amiable avec des victimes présumées pour qu’elles ne parlent pas des agressions, n’a pas été inculpé à ce jour, même si les polices de New York et de Los Angeles enquêtent sur certaines des accusations contre lui.