«Junior Majeur»: Rouyn-Noranda se reconnaît dans la suite de «Pee-wee 3D»

Le pari était audacieux. Présenter le film grand public Junior Majeur, la suite de Pee-wee 3D, devant le public cinéphile habitué de fréquenter le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT). La soirée d’ouverture de cette 36e édition n’a cependant pas déçu le public qui s’est reconnu dans ce film tourné en partie à Rouyn-Noranda.

« C’est un film où il y a des bouts de nous autres. C’est un film qu’on a côtoyé de proche, lance d’emblée le président du FCIAT, Jacques Matte, qui a prêté son personnel et son carnet de contacts à la production pour lui donner les coudées franches pendant le tournage, en mai dernier. Il a été terminé avant-hier et toute l’équipe le voyait pour la première fois. C’est un beau risque », poursuit le grand manitou du Festival, qui a joué du coude pour convaincre le producteur Christian Larouche de modifier le scénario pour étirer la venue de l’équipe de production à Rouyn-Noranda.

Le réalisateur Éric Tessier, qui voyait aussi le film complet pour la première fois, était aussi satisfait de la chaleureuse ovation réservée à son film, ainsi que des réactions de la foule aux clins d’oeil subtils faits à la communauté. Comme l’apparition du coureur Vuyani Gxoyiya, ici connu de tous pour déambuler torse nu, été comme hiver, dans les rues de Rouyn-Noranda, une insertion qui n’a pas manqué de faire éclater de rire la foule réceptive.

« C’est le fun. Le film existe, il est fait, il est regardé, il est vu, il vient de naître ce soir, a-t-il confié à l’issue de la présentation, quelques minutes à peine avant de prendre l’avion pour retourner à Montréal, lui qui met ces jours-ci la dernière touche à la série Fugueuse, à être diffusée à TVA cet hiver. C’est très, très émouvant de voir ça et la réaction a été géniale. Je pense que les gens ont attrapé toutes les petites subtilités que les gens de Montréal ne verront pas. »

Le réalisateur ajoute qu’il était important pour lui de remplir la promesse faite au Festival de présenter ici le film en grande première. « C’est comme un retour d’ascenseur. [Les gens de Rouyn-Noranda ont] tellement aidé, j’ai essayé de faire de mon mieux pour [qu’ils pensent qu’ils ont] bien fait de nous aider. On se sent en famille ici, on se sent en territoire ami. C’est très touchant. »

Junior Majeur était précédé du court métrage Manon aime le hockey dans lequel une jeune partisane des Saguenéens de Chicoutimi fait des pieds et des mains pour réaliser un film qui lui permettra peut-être de réaliser son rêve : rencontrer Janeau Trudel, vedette du programme principal. Clin d’oeil sympathique qui vise aussi à convaincre le public féminin d’aller voir le film, selon les producteurs. Bien joué !

Le public a aussi pu découvrir une première capsule en stéréographie de la série Théâtre Boomtown, qui revient sur l’histoire du cinéma à Rouyn-Noranda. Ce projet, réalisé en partenariat avec les étudiants et professeurs en multimédias de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), est une sorte d’ode à l’importance du cinéma dans le développement de la région qui, au milieu du siècle dernier, pouvait se targuer d’enregistrer jusqu’à 35 entrées en salle par habitant par année, un record dans la province alors que la télévision tarde à faire son entrée dans les chaumières en temps de colonisation.

« C’est un projet dont j’étais loin et j’ai été vraiment ravi, indique Jacques Matte. Ça fait quatre ans qu’on travaille avec l’Université et ce sont des jeunes très talentueux. C’est un retour en arrière dans l’histoire de Rouyn-Noranda et j’étais très touché de voir ça. »

Le FCIAT se poursuit jusqu’à jeudi soir à Rouyn-Noranda, alors que sera présenté Hochelaga, Terre des âmes, du réalisateur François Girard et mettant en vedette le chanteur Samian, enfant du pays.