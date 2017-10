Pétition contre une rétrospective Polanski en France

Paris — Une pétition sur la plateforme internet change.org, lancée par une militante féministe, demande à la Cinémathèque française d’annuler la rétrospective des films du cinéaste franco-polonais Roman Polanski, qui sera inaugurée lundi à Paris.

«C’est de culture [dont] nous avons soif, pas de culture du viol», peut-on lire dans cette pétition qui avait recueilli plus de 20 000 signatures vendredi à la mi-journée.

«Il est temps d’en finir avec la culture du viol qui produit un discours qui vise à minimiser, à excuser et à perpétuer les violences sexuelles. D’en finir, aussi, avec l’impunité des hommes célèbres qui violent, agressent, harcèlent et tuent des femmes et des enfants sans que cela ne gêne leur carrière», ajoute la pétition.

Accusé de viol il y a 40 ans aux États-Unis par une jeune fille de 13 ans, Roman Polanski a reconnu une relation sexuelle avec une mineure mais nié le viol. Un juge de Los Angeles a refusé en août dernier de clore les poursuites.

La pétition ironise sur le «sens du timing parfait» de la Cinémathèque, «en pleine affaire Weinstein» et au moment où le réalisateur a fait l’objet de nouvelles accusations d’agressions sexuelles, qu’il conteste formellement.

La Cinémathèque, présidée par le réalisateur Costa-Gavras, avait défendu son choix cette semaine, n’entendant «se substituer à aucune justice», et affichant son «ambition»: «montrer la totalité des oeuvres des cinéastes et les replacer ainsi dans le flux d’une histoire permanente du cinéma».

La Cinémathèque française, créée en 1936, a pour but notamment de «collecter des films anciens, quels que soient leur origine et leur format, de les sauvegarder et de les montrer au public, afin de contribuer au développement de la culture cinématographique», selon son site.

L’association Osez le féminisme a appelé à un rassemblement lors de l’inauguration de la rétrospective, en présence du réalisateur qui doit présenter son dernier film D’après une histoire vraie, lundi soir, lors d’une séance privée.

Sous la pression de groupes féministes, Roman Polanski avait dû en début d’année renoncer à présider la cérémonie des César.