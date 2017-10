Dans un bled de l’Arizona, un nonagénaire solitaire voit la bienheureuse monotonie qui régule son quotidien voler en éclats à la suite d’un malaise. Se sentant vulnérable pour la première fois de sa longue vie, voilà cet athée, tendances misanthropes, qui rumine sur le sens de la vie. Dans Lucky, tant le scénario que la mise en scène sont exclusivement construits autour d’Harry Dean Stanton, décédé cet automne à 91 ans, qui de son vivant s’attira l’admiration de ses pairs. Or, ironiquement, Stanton se plaisait à dire qu’il ne « jouait pas », et il est vrai que son style effacé pouvait facilement être confondu avec du non-jeu. Dans ce chant du cygne d’autant plus émouvant qu’il fut conçu comme un hommage à sa vedette, l’art consommé d’Harry Dean Stanton atteint un sommet de subtilité, de pureté. Sans dévoiler le dénouement, on dira seulement que Lucky paraît trouver la réponse à toutes ses questions existentielles. La beauté de la chose étant que, lorsque cela survient, bien malin qui saurait dire si c’est le personnage, ou la personne, qui sourit à l’écran.



Lucky (V.O.) ★★★★ De John Carroll Lynch. Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Yvonne Huff, Beth Grant, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, Ron Livingston. États-Unis, 2017, 88 minutes.