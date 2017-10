Prolifiques et souvent inspirés, les frères Joel et Ethan Coen laissent parfois traîner quelques scénarios, et George Clooney a mis la main sur celui-ci. On y retrouve à la fois la truculence des réalisateurs de Fargo et le caractère appliqué de la star aux ambitions politiques. Dans une banlieue paradisiaque et aseptisée en 1959, les tensions raciales éclatent et un couple adultère transforme leur vie familiale en cauchemar. Les ficelles sont parfois énormes, tout comme les clins d’oeil à Hitchcock et à Billy Wilder, mais nous avons aussi droit à quelques carnages amusants, et à un sommet de cynisme suave grâce à Oscar Isaac dans le rôle (secondaire, dommage) d’un agent d’assurances difficile à mystifier.



Suburbicon (V.F. : Bienvenue à Suburbicon) ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 104 min. Drame policier de George Clooney. Avec Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Oscar Isaac.