Non seulement la vie du peintre Vincent Van Gogh a inspiré les cinéastes Dorota Kobiela et Hugh Welchman, mais son oeuvre est en totale symbiose avec leur démarche. Devant nos yeux, ses toiles les plus célèbres prennent vie, devenant les paysages de l’artiste néerlandais dont la mort en juillet 1890 en France a bouleversé son entourage. Au cours d’une enquête qui évoque à la fois Rashomon et Citizen Kane, le fils d’un postier, immortalisé par Van Gogh comme tous les autres personnages qui traversent le film, tente d’élucider les circonstances troubles de son suicide. Peinture à l’huile, rotoscopie, ces techniques nécessitant patience et dévotion contribuent à l’éblouissement de cet hommage, véritable toile animée.



La passion Van Gogh (V.F. de Loving Vincent) ★★★ 1/2 Drame biographique de Dorota Kobiela et Hugh Welchman. Avec Robert Gulaczyk, Saoirse Ronan, Chris O’Dowd, Douglas Booth. Pologne, Royaume-Uni, 2017, 94 minutes.