L’artiste et dissident chinois Ai Weiwei a pris les moyens qu’il faut — nombreux, coûteux, imposants — pour rendre compte de l’exode de millions de réfugiés à travers le monde. Et il ne s’est pas cantonné à un seul pays, à une seule réalité pour en témoigner, ratissant une bonne partie de la planète avec plusieurs chefs opérateurs et quelques drones. Le résultat s’affiche de manière spectaculaire, illustrant la démesure et les dangers de ces périples en mer, le long des barbelés ou dans des camps insalubres inondés par la pluie de l’hiver. Ce périple s’effectue à grande vitesse, le militant donnant la parole aux bonzes de l’aide humanitaire, mais s’attardant trop peu à observer le quotidien de ces éclopés. La griffe de l’artiste est partout présente, et fabuleuse, mais celle du documentariste reste à peaufiner.



Human Flow ★★★ États-Unis, 2017, 140 min. Documentaire d’Ai Weiwei.