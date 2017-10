Cinemania dévoilé

Photo: Claudio Onorati Associated Press

Le festival Cinemania, spécialisé en films francophones sous-titrés en anglais, levait mardi le rideau sur la programmation de sa 23e édition. Parmi les 54 films, dont 47 premières, qui seront projetés du 2 au 12 novembre, Le Devoir retient particulièrement, en ouverture, la comédie d’Éric Toledano et Olivier Nakache Le sens de la fête, succès en France. Le redoutable, de Michel Hazanavicius — par ailleurs invité d’honneur —, sera présenté en compétition officielle, ainsi que Happy End de Michael Haneke et L’amant double de François Ozon. On trouvera également le Barbara de Mathieu Amalric, sur la grande auteure-compositrice-interprète ; et son interprète et aussi chanteuse, Jeanne Balibar, accompagnera le film. Aussi, Jeune femme, de Léonor Serraille, et à surveiller en premières canadiennes, L’amant d’un jour, de Philippe Garrel, et de Claire Denis Un beau soleil intérieur. En clôture, Au revoir là-haut, adapté du roman éponyme de Pierre Lemaitre par Albert Dupontel. Claude Lelouch sera, avec Hazanavicius, de la table d’honneur du festival.