«Le bonhomme de neige» – Neige noire

Le plus grand mystère du Bonhomme de neige n’est pas son intrigue policière, mais plutôt comment un réalisateur de la trempe de Tomas Alfredson peut signer un polar aussi décevant après le sublime Morse, drame fantastique sur l’intimidation, et l’éblouissant drame d’espionnage La taupe, d’après l’oeuvre de John le Carré. Tout au plus, cette adaptation du septième tome de la série Harry Hole donnera l’envie de dévorer les romans de Jo Nesbø (créateur et scénariste de la télésérie Envahis), de revoir en rafale la télésérie Varg Veum, de s’envoler vers la Norvège ou de nous réconcilier avec l’hiver.

À Oslo, Harry Hole (Michael Fassbender), détective alcoolique récemment séparé, et sa nouvelle partenaire, la fougueuse Katrine Bratt (Rebecca Ferguson), enquêtent sur la mystérieuse disparition de jeunes mères de famille sans histoire. La seule trace que le ravisseur laisse sur les lieux du crime est un sinistre bonhomme de neige. Tandis que l’enquête l’entraîne à Bergen, Harry tente tant bien que mal d’être un bon père pour son Oleg (Michael Yates), qui semble préférer l’existence tranquille que mènent sa mère Rakel (Charlotte Gainsbourg) et son nouveau beau-père Mathias (Jonas Karlsson).

Force est d’admettre que Le bonhomme de neige possède d’indéniables qualités artistiques, lesquelles lui donnent l’allure d’un grand polar nordique. Ainsi, on se laisse d’emblée étourdir et éblouir par les époustouflantes prises de vue aériennes de Dion Beebe (Chicago, Mémoires d’une geisha), la blancheur cristalline des paysages et le charme scandinave d’Oslo et de Bergen. Lors des scènes de poursuite et des passages tendus, on savoure le montage d’une précision chirurgicale de Thelma Schoonmaker (monteuse des films de Scorsese, ici du nombre des producteurs exécutifs) et de Claire Simpson (Platoon, La constance du jardinier).

Et alors, qu’est-ce qui ne va pas ? Eh bien, c’est là que réside l’un des autres grands mystères du Bonhomme de neige. Que s’est-il passé en cours d’écriture pour que Peter Straughan (La taupe), Hossein Amini (Drive) et Soren Sveistrup (la série The Killing) accouchent d’un scénario d’une aussi navrante incohérence ? Certes, le passage d’une oeuvre littéraire au grand écran nécessite souvent que l’on sacrifie des sous-intrigues, que l’on simplifie la psychologie des personnages. Cependant, il faut s’assurer que le récit ne se transforme pas en une courtepointe mal cousue et qu’il reste un peu d’âme, une quelconque essence aux personnages. Ce qu’a vraisemblablement omis de faire le trio de scénaristes. Pauvre Jo Nesbø.

V.F. : Cinéplex Odéon Place LaSalle, Cinéplex Odéon Quartier Latin, Méga-Plex Lacordaire 16, Méga-Plex Marché Central 18, StarCité Montréal.