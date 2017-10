Les RIDM font la fête au cinéma d’auteur documentaire

Pour leurs 20 ans, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) ont réuni 142 films en provenance de 47 pays en plus de préparer un programme spécial de projections gratuites dans plusieurs quartiers de Montréal. En ouverture comme en clôture, les rencontres ont choisi de tabler sur l’audace. Le coup d’envoi sera donné avec un « road movie de la pensée », 24 Davids, de Céline Baril. Le rideau tombera dix jours plus tard avec Nothingwood, de la journaliste Sonia Kronlund, qui y fait le portrait du roi de la série Z en Afghanistan. La 20e édition des RIDM se déroulera du 9 au 19 novembre à la Cinémathèque québécoise, au Cinéma du Parc, au Cinéplex Quartier latin, à l’UQAM et à l’Université Concordia.