«Star Wars»: le film sur la jeunesse de Han Solo a désormais un titre

Los Angeles — Le film dérivé de la série Star Wars s’attardant à la jeunesse de Han Solo a finalement un titre : Solo : A Star Wars Story. Le réalisateur Ron Howard a annoncé mardi le titre dans une vidéo diffusée sur Twitter, en soulignant la fin du tournage du film. Alden Ehrenreich y interprétera le rôle du contrebandier de l’espace que l’acteur Harrison Ford a rendu célèbre dans la trilogie originale de Star Wars. Le long métrage mettra aussi en vedette Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian, ainsi que Woody Harrelson, Emilia Clarke et Thandie Newton. Le scénario se concentrera sur Han Solo et son ami Chewbacca, dans des aventures qui précéderont celles racontées dans les premiers films. Le film a déjà connu son lot de turbulences. Les réalisateurs originaux, Phil Lord et Christopher Miller, ont abruptement quitté la production après plusieurs semaines de tournage, pour être remplacés par M. Howard. Solo : A Star Wars Story devrait prendre l’affiche en salles à compter du 25 mai 2018.