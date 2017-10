Dans la tourmente, The Weinstein Company pourrait être mise en vente

Le cofondateur de The Weinstein Company, Harvey Weinstein, a été congédié par l’entreprise la semaine dernière dans la foulée de nombreuses allégations d’agression et de harcèlement sexuels.

The Weinstein Company, embourbée dans un scandale sexuel, pourrait être mise en vente.

L’entreprise a annoncé lundi qu’elle recevrait immédiatement une injection d’argent de la part de Colony Capital, et qu’elle négocierait la vente potentielle de l’entreprise, en partie ou en totalité.

Colony Capital, la branche d’investissement en capital de Colony NorthStar, a été fondée par Thomas Barrack, un proche conseiller du président Donald Trump. M. Barrack avait présidé le comité de l’investiture présidentielle de Donald Trump.

Le cofondateur de The Weinstein Company, Harvey Weinstein, a été congédié par l’entreprise la semaine dernière dans la foulée de nombreuses allégations d’agression et de harcèlement sexuels. Les incidents allégués se seraient produits pendant plusieurs décennies et ont été rapportés par de nombreuses actrices, notamment.

Lorsque ces révélations sont devenues publiques, l’Académie, qui organise les Oscars, et la British Academy of Film & Television Arts ont expulsé le producteur de leur organisation. Amazon Studios a de son côté coupé les ponts avec The Weinstein Company la semaine dernière. Showtime a menacé de se retirer du projet Guantanamo d’Oliver Stone parce que la Weinstein Company fait partie des producteurs.

Les forces de l’ordre, tant aux États-Unis qu’en Europe, ont décidé de réexaminer certaines plaintes faites par le passé.

L’annonce d’une vente potentielle arrive trois jours seulement après que Bob Weinstein, le frère de Harvey, eut déclaré que la vente de l’entreprise n’était pas une option.

« Nous sommes heureux d’investir dans The Weinstein Company et de l’aider à aller de l’avant, a déclaré Colony, lundi. Nous allons aider l’entreprise à redevenir l’icône qu’elle était dans l’industrie du cinéma et de la télévision indépendante. »

La liste de femmes ayant dénoncé les agissements de Harvey Weinstein continue de s’allonger. Plus de 30 femmes, incluant les actrices Angelina Jolie, Ashley Judd et Gwyneth Paltrow, se sont exprimées publiquement à ce sujet.