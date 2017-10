Peu de scènes au cinéma ont eu autant d’impact que la célèbre « scène de la douche » dans Psycho (Psychose), d’Alfred Hitchcock. Élaborée avec un soin maniaque, cette séquence compte 78 positions de caméra et 52 coupes, d’où le titre du documentaire d’Alexandre O. Philippe : 78/52. Fusionnant recréation de son cru et extraits du film original, le réalisateur explore ladite scène sous toutes ses coutures tout en faisant intervenir une kyrielle de participants. Chacun a beaucoup à dire sur le sens à donner au « meurtre de la douche » et au film, sur l’avant-gardisme et le génie de la scène, et sur le legs considérable de celle-ci. Certain de plaire aux initiés, le documentaire de Philippe n’en oublie pas pour autant le cinéphile moyen. Ainsi explique-t-on comment Hitchcock a conceptualisé la scène puis l’a filmée sur une durée de sept jours alors qu’il ne disposait au total que de 29 jours pour tourner l’ensemble du film. On revient sur le contexte de production et la manière roublarde dont Hitchcock est parvenu à contourner le conservatisme ambiant tout en créant l’illusion prégnante d’une grande violence. Passionnant.

78/52 (V.O.) ★★★ 1/2 Documentaire d’Alexandre O. Philippe. Avec Peter Bogdanovich, Brett Easton Ellis, Jamie Lee Curtis, Guillermo del Toro, Marli Renfro, Karyn Kusama. États-Unis, 2017, 91 minutes.