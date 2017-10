France, 1990 : le sida se propage, pandémique. Or il est des condamnés qui font, de ce qu’il leur reste de vie, un ultime acte de résistance. Le film 120 battements par minute, c’est entre autres leur histoire. Grand Prix à Cannes, ce pamphlet à fleur de peau, très cinématographique, signé Robin Campillo, est un hommage à Act Up-Paris et à ses membres, ainsi qu’un rappel qu’il fut une époque pas si lointaine où on laissait les gais, les prostituées, les drogués et les prisonniers mourir en détournant les yeux. Sans fard, la mise en scène épouse les contours du documentaire, avec caméra à l’affût, jamais aléatoire, le cinéaste sachant à l’évidence ce qu’il veut qu’on voie. Du macro au micro, on se concentre sur un groupe, puis sur un couple touché par la maladie sur fond de grande lutte pour que cesse l’hécatombe. Plus que de sensibiliser, ce qui est déjà énorme, le film met des visages, des noms, des vies sur la tragédie. L’indifférence, alors, devient impossible.

120 battements par minute ★★★★ France, 2017, 140 minutes. Chronique de Robin Campillo. Avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz.