Harvey Weinstein est licencié par son propre studio de cinéma

À la suite d'allégations de harcèlement sexuel, le magnat d’Hollywood Harvey Weinstein a été licencié par son propre studio de cinéma.



Le conseil d’administration de la Weinstein Company, la maison de production co-fondée par Harvey Weinstein, avait annoncé samedi avoir ouvert une enquête interne sur les allégations de harcèlement sexuel dont il fait l'objet.



Une enquête du New York Times a affirmé jeudi que le producteur de Gangs of New York et de Shakespeare in love était accusé par plusieurs femmes, dont les actrices Ashley Judd et Rose McGowan, d’avoir tenté de les masser, de les avoir forcées à le regarder nu ou d’avoir promis de les aider dans leur carrière contre des faveurs sexuelles.



Dans la foulée, Harvey Weinstein avait présenté ses excuses et indiqué se mettre en «congé indéfini» de son entreprise.



D'autres détails suivront.