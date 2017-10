«Ava» – L’enfant sauvage

Au cinéma comme dans la vie, le chien est souvent le meilleur ami de l’homme, de la femme, et de leur marmaille. Dans Ava, un premier long métrage d’une fougue étonnante et farci d’audaces de Léa Mysius, celui qui traverse l’écran apparaît comme un ange noir, un protecteur, un guide, et un souffre-douleur. La jeune héroïne, rarement sympathique et attachante, qui jette son dévolu sur lui le fait pour une foule de motivations qu’elle ne saurait expliquer : c’est bien là le propre de l’adolescence.

Celle d’Ava (Noée Abita, en adéquation parfaite) semble difficile, et donc fort peu originale. Même sous le chaud soleil des vacances au bord de la mer, rien ne l’amuse, rien ne lui décroche un sourire. Et ce n’est pas sa visite chez le médecin, qui lui apprend que sa vue va peu à peu se rétrécir, surtout la nuit, et qu’elle deviendra bientôt aveugle, qui lui permettra de vivre ses 13 ans dans la sérénité. Sa mère (Laure Calamy, joyeusement indigne et impudique) multiplie les maladresses pour lui faire passer « le plus bel été de sa vie », une façon comme une autre de nier l’inévitable, d’adoucir l’angoisse.

La jeune fille taciturne et insolente trouvera, seule et avec d’autres, comment s’affranchir d’un milieu qui l’étouffe et d’une maladie qui va la confiner à la dépendance. Séduite par Juan (Juan Cano), un gitan en cavale, propriétaire du fameux chien sur qui elle jette son dévolu, Ava épouse peu à peu son mode de vie marginal (il habite dans un blockhaus sur la plage et multiplie les larcins pour survivre), s’obstinant aussi à faire l’apprentissage de la cécité, marchant sur la plage les yeux bandés.

Cette héroïne atypique apparaît plus soucieuse de briser les tabous que de s’apitoyer sur son sort, découvrant la menace qui rôde autour d’elle (personnifiée par des policiers, eux aussi en noir, vision fantasmatique d’une extrême droite au pouvoir), prête à tous les abandons, dont celui de se dénuder, pour avoir enfin le sentiment de vivre pleinement. Une quête qui passe par des bravades dont sa mère est parfois la victime humiliée, ou alors des vacanciers pratiquant le nudisme, les pourchassant dans un costume d’amazone sensuelle comme sorti d’un film de Gilles Carle des années 1970.

On comprend peu à peu que Léa Mysius s’intéresse moins à dépeindre l’adolescence dans ses aspects les plus ennuyeux qu’à illustrer le chaos intérieur et fantasmatique d’une femme en devenir et à exposer les étapes de son affranchissement qui culmine dans un mariage tzigane, référence pleinement assumée au cinéma d’Emir Kusturica.

Au final, c’est sa démarche singulière qui sort triomphante de cette première grande incursion dans la fiction, révélant une cinéaste déterminée et impertinente.

Présenté au Festival du nouveau cinéma ce jeudi à 18 h 30 et le lendemain à 15 h. Aussi en salle dès vendredi.